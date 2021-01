D'Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet elo den adaptéierte Spillprogramm fir déi iewescht Divisioun bei den Dammen a bei den Häre matgedeelt.

Et geet all Kéier de Weekend vum 6./7. Februar nees lass. Bei den Hären ass dee leschte Spilldag an der BGL Ligue dann um Weekend vum 30. Mee virgesinn.

Well Covid-19 bedéngt nach Matcher nozehuele sinn, huet zum Beispill Nidderkuer tëscht dem 7. an dem 28. Februar am ganze 7 Championnatsmatcher. De Progrès muss nämlech nach géint de Racing an Hesper Nodrosmatcher spillen.

Donieft hunn och nach den RM Hamm an den F91 hir Partie géinteneen nozehuelen.

PDF: Spillplang vun der BGL Ligue

PDF: Spillplang vun den Dammen