Am éischte vun zwee Nodrosmatcher huet Bayer 04 Leverkusen en Dënschdeg misse géint Eintracht Frankfurt untrieden an de Match kloer fir sech entscheet.

De Frankfurter Younes huet an der 6. Minutt no enger Pass vu riets vum Silva den 1:0 geschoss.

Den Alario konnt an der 27. Minutt duerch en Eelefmeter fir Leverkusen ausgläichen.

No Giel an der 42. Minutt fir den Hinterregger (Frankfurt) ass et an d'Paus gaangen.

Nëmmen 4 Minutten nodeems déi 2. Hallschent ugepaff gouf, konnt den Tapsoba de Ball erakäppen a markéiert den 2:1 fir Leverkusen. An der 61. Minutt ass et fir hien eng giel Kaart no engem Foul um Illsanker.

E Ballverloscht an der 67. Minutt huet den Amiri ausgenotzt mat enger Pass un den Diaby, deen dunn den 3:1 geschoss huet.

Och eng rout Kaart fir den Tah (Leverkusen) an der 73. Minutt an eng Giel fir de Frankfurter L. Bender, well e bei engem Fräistouss ze laang gezéckt huet, huet d'Saach net méi gerett fir Frankfurt.

Mam 4:1 an der 87. Minutt vum Diaby war et um Enn decidéiert.

Leverkusen muss an der 1/8-Finall géint de Regionalligist Rot-Weiß Essen untrieden. Bayern München spillt e Mëttwoch géint Holstein Kiel.

D'Matcher vun der 1/8-Finall ginn den 2. an 3. Februar gespillt.