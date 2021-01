De Veräin vum Lëtzebuerger Nationalspiller Nacional Funchal huet no Verlängerung mat 2:4 géint den FC Porto verluer.

A Portugal war et e Mëttwoch den Owend den Optakt vun den Aachtelsfinalle vun der Coupe. Mam Vincent Thill war ee Lëtzebuerger am Asaz.

Den FLF-Nationalspiller war mat senger Ekipp Nacional Funchal géint den FC Porto gefuerdert. No 90 Minutte stoung et tëscht béiden Ekippen 2:2 gläich, sou datt de Match an d'Verlängerung gaangen ass. Hei hat de Favorit Porto de méi laangen Otem an huet sech um Enn mat 4:2 behaapt.

De Vincent Thill gouf bei Nacional Funchal an der 105. Minutt agewiesselt.