Et ass déi 51. Weltcup-Victoire fir den Norweger, dee viru sengem Landsmann Sturla Holm Lägreid an dem Däitschen Arnd Peiffer iwwert d'Linn koum.

De Bö, dee sech kee Feeler am Schéisse geleescht huet, ass no 24 Minutten an 43,6 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer, dat 12,4 Sekonne virum Lägreid a 27,9 Sekonne virum Olympiagewënner Peiffer.