E Mëttwoch den Owend gouf ënnert anerem och nach an der Coupe an Italien an am englesche Championnat gespillt. An a Frankräich war de Super Cup.

Am DFB-Pokal an Däitschland stoung e Mëttwoch den Owend déi lescht 1/16-Finall um Programm. Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga stoung dem Titelverdeedeger Bayern München géintiwwer.

An do war et eng Iwwerraschung: No 90 reguläre Minutten stoung et 2:2 no de Goler vum Gnabry a Sané fir d'Bayern, respektiv Bartels a Wahl fir Kiel. Grad an der 2. Hallschent koum net genuch vum Favorit.

An der Verlängerung ass kee Gol gefall, sou koum et zum Eelefmeterschéissen. De laangen Otem hat Kiel. De Roca verschéisst säin Penalty.

20 Joer war et hier, datt Bayern fir d'lescht an der 2. Ronn vum Pokal erausgeflunn ass.

An den 1/8-Finallen heescht fir Kiel de Géigner elo Darmstadt och aus der 2. Bundesliga.

Coppa Italia

An Italien steet Inter Mailand an de 1/4-Finalle vun der Coppa Italia. No Verlängerung huet ee sech mat 2:1 beim AC Florenz behaapt. Den decisive Gol huet den R. Lukaku an der 119. Minutt geschoss.

Eng Ronn weider ass och den SSC Neapel, dat no enger 3:2-Victoire géint Empoli.

Och tëscht der Juventus Turin a Genua stoung et 2:2 no der regulärer Spillzäit, hei konnt sech d'Juve an der Verlängerung duerchsetzen mat 3: 2 an ass eng Ronn weider.

Super Cup a Frankräich

A Frankräich gouf e Mëttwoch nach de Super Cup vun der leschter Saison nogeholl. Et stounge sech hei de Champion a Coupe-Gewënner Paris St. Germain an de Vizechampion Olympique Marseille géintiwwer.

Um Enn steet et 2:1 fir de PSG. De Super Cup geet domadder fir déi 8. Kéier hannereneen op Paräis. Et ass dann och deen éischten Titel fir den Trainer Pochettino mam Veräin an iwwerhaapt a senger Trainerkarriär.

Super Cup a Spuenien

A Spuenien steet den FC Barcelona an der Finall vum Super Cup. Ouni hiren ugeschloene Superstar Lionel Messi hunn d'Katalanen e Mëttwoch zu Cordoba géint Real Sociedad misse bis an d'Eelefmeterschéisse goen. No engem 1:1 (1:0) an der regulärer Spillzäit an enger Verlängerung ouni Goler, hat Barcelona vum Eelefmeterpunkt um Enn mat 3:2 dat bessert Enn fir sech.

Géigner an der Finall ass entweder Real Madrid oder Athletic Bilbao. De Match ass en Donneschdeg den Owend.

Zanter 2019 qualifizéiere sech a Spuenien véier Ekippe fir de Super Cup. Nieft den Ekippen aus der Finall vun der Coupe och nach de Champion an de Vizechampion. Sollten déi och d'Coupe-Finall erreecht hunn, da réckelen déi bescht plazéierst Ekippen aus der La Liga no.

Premier League

Am englesche Championnat war e Mëttwoch den Owend nach eng Partie vum 18. Spilldag. Manchester City huet sech hei mat 1:0 géint Brighton & Hove Albion behaapt. Den eenzege Gol vun der Partie huet de Foden an der 44. Minutt geschoss. An der zweeter Minutt vun der Nospillzäit hat ManCity nach een Eelefmeter, ma de Sterling war vum Punkt net erfollegräich.

Da gouf nach de Match vum 16. Spilldag tëscht Tottenham Hotspur an dem FC Fulham nogeholl. D'Resultat um Enn hei 1:1.