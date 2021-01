Lëtzebuerger Sportler, déi sech fir Olympesch Wanterspiller qualifizéieren, sinn éischter rar.

De Matthieu Osch ass ee vu 4 Lëtzebuerger Sportler, déi eng Chance hunn fir op den Olympesche Wanterspiller dat nächst Joer zu Peking mat dobäi ze sinn. Fir de Schifuerer wier et déi zweet Participatioun bei Olympia.

2018 war hien am Slalom a Riseslalom schonn zu PyeongChang a Südkorea um Depart. Am Géigesaz zu anere Sportler a Sportaarten, konnt de Matthieu Osch och wärend der aktueller Corona-Pandemie säi Sport relativ normal praktizéieren.

"Fir d'Ëmstänn erliewen ech déi Corona-Situatioun relativ gutt. Meng Preparatioun war zimmlech normal. Mir hunn am Hierscht gutt trainéiert. D'Onsécherheet war zwar do, ob d'Schigebidder zou maachen oder nees op. Et ass awer op bliwwen a mir konnte relativ normal trainéieren. An elo am Wanter sinn d'Schigebidder ganz normal op. Zwar ëmmer mat Mask, mee mir kënnen awer trainéieren an och op verschidde Plazen."

Wéi bei praktesch alleguerten de Sportaarten ass och den Training beim Matthieu Osch e bëssen anescht wéi an net Corona- Zäiten. Woubäi et awer vu Virdeel ass, dass d'Schifueren eng Outdoor-Sportaart ass.

"Den Training leeft normal of. Mir kucken, dass mir den Ofstand zu deenen anere Coureuren an Traineren anhalen. Um Lift hu mir ëmmer d'Mask un. Mir sinn am Fräien an dat ass och ee Pluspunkt fir eis Sportaart."

Fir un den Depart vun de Courssen ze goen, muss ee verschidde Konditiounen erfëllen.

"Fir d'Courssen an Éisträich brauch een e negativen Test, deen net méi al ass wéi 72 Stonnen. Sief et ee Schnelltest oder PCR. D'Reunioune virun der Coursse, déi sinn deen Owend virdrun online. Dat leeft ganz gutt."

Duerch Corona ginn den Ament awer manner Courssen organiséiert, wéi dat soss de Fall ass.

"Duerch d'Corona-Mesuren sinn d'Leit net esou motivéiert, fir Courssen ze organiséieren. Et sinn der relativ wéineg um Programm an da si bei all Course vill Coureuren do. Fir d'Startnummeren ass dat net genial."

De Matthieu Osch wunnt den Ament zu Innsbruck an Éisträich. Hie kann awer och an anere Länner un den Depart goen.

"Am Ausland ass et méiglech Courssen ze fueren. Ech hunn d'Chance als Sportzaldot, dass ech eng Bestätegung vum COSL hunn, wat mir et méiglech mécht, iwwer d'Grenzen ze fueren. Ech kann z.b. an Italien Coursse fueren. Ech muss just een negative Corona-Test bei mir hunn.

D'Qualifikatioun fir d'Olympesch Spiller dat nächst Joer huet elo ugefaangen an d'Wanterspiller zu Peking sinn dann och dat grousst Zil fir de Matthieu Osch.

De Matthieu Osch