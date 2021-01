Op engem virtuelle Meeting huet den Organisatiounscomité decidéiert, de Luxembourg Euro Meet vun dësem Joer ofzesoen.

De wichtegsten Rendezvous am Joer, war an enger éischter Phase vum Januar an de Mäerz reportéiert ginn.

Déi aktuell Situatioun an Europa, mat ville Lockdowns, géif et net méiglech maachen den Euro Meet an der gewinnter Qualitéit an och Quantitéit ze organiséieren.

PDF: Pressecommuniqué vun der Schwammfederatioun