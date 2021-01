E Freideg ass an Däitschland deen éischte grousse Prozess zanter d'Anti-Dopping-Gesetz 2015 agefouert gouf op en Enn gaangen.

Den däitschen Dokter Mark Schmidt, Haaptugekloten an der internationaler Doppingaffär „Aderlass“, ass e Freideg vun engem Geriicht zu München zu enger Prisongsstrof vu 4 Joer an 10 Méint an engem Beruffsverbuet vun 3 Joer verurteelt ginn.

De Parquet hat 5 an en halleft Joer feste Prisong fir den 42 Joer ale Medezinner vun Erfurt gefrot. Et ass ëm Bluttdopping tëscht de Joren 2012 an 2019 gaangen. De Mark Schmitt sëtzt zanter ronn 2 Joer an Untersuchungshaft.

