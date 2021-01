Den Éisträicher konnt sech zu Flachau am Slalom duerchsetzen, bei den Damme war d'Marta Bassino am Riseslalom a Slowenien dat Séierst.

Nodeems d'Course vun den Häre duerch eng erhéichten Zuel vu positive Corona-Fäll vu Wengen op Kitzbühel verluecht gouf, war et dës Woch d'Nouvelle, dass de Slalom net zu Kitzbühel ofgehale géif ginn, mee zu Flachau. Soumat sinn d'Hären um Samschdeg dann och am Éisträichesche Flachau un den Depart gaangen.

Den Éisträicher Manuel Feller konnt sech a sengem Heemechtsland no enger 3. Plaz am éischten Duerchgang duerch ee feelerfräie Laf um Enn iwwer seng éischte Victoire vu senger Karriär freeën. Zweete gouf de Fransous Clément Noël, déi drëtte Plaz war fir de Marco Schwarz, dee soumat dat gutt Éisträichescht Resultat ofronne konnt.

NUMBER 1️⃣

1️⃣st World Cup Victory

1️⃣st in the Slalom Standings by 1️⃣ point.

Simply amazing #Feller pic.twitter.com/I5S4yVvNuB — FIS Alpine (@fisalpine) January 16, 2021

Am General bleift iwwerdeems den Alexis Pinturault kloer de Leader.

Zu Kranjskar Gora a Slowenien waren duerno d'Dammen an engem Riseslalom gefuerdert. D'Italienerin Marta Bassino konnt sech um Enn no zwee staarke Leef d'Victoire sécheren. D'Italienerin hat um Enn 8 Zéngtel Avance op d'Tessa Worley aus Frankräich, dat sech am zweeten Duerchgang nach vun der 5. Plaz verbessere konnt. Drëtt gouf d'Michelle Gisin aus der Schwäiz virum Petra Vlhova, dat soumat am General weider kloer a Féierung bleift.