No 4 mol 6 km konnten d'Dammen aus Däitschland duerch eng staark Leeschtung, esouwuel am Lafen ewéi och am Schéissen, déi éischte Plaz feieren.

Um Samschdeg goung et fir d'Dammen am Biathlon an der Staffel iwwer 6 Kilometer ëm d'Victoire vun Oberhof. Nodeems insgesamt 8 mol geschoss gouf, waren et déi 4 däitsch Dammen ëm d'Vanessa Hinz, d'Janina Hettich, d'Denise Herrmann an d'Franziska Preuß, déi sech d'Victoire séchere konnten. Um Enn hate si gutt 17 Sekonnen Avance op d'Staffel aus Wäissrussland, déi drëtte Plaz war fir d'Dammen aus Schweden.