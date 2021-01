A Frankräich verléiert Marseille iwwerdeems mat 1:2 géint Nimes.

Um Sonndeg gouf net nëmmen an der Bundesliga Futtball gespillt, ma och an England, Frankräich an Italie waren d'Veräiner aus der ieweschter Divisioun am Asaz.

Premier League

Fulham 0:1 Chelsea

0:1 Mount (78')

Chelsea war auswäerts vun Ufank un den Här am Haus. Si haten ee klore Plus u Ballbesëtz an u Golgeleeënheeten an no der rouder Kaart vum Robinson an der 44. Minutt konnt Chelsea hir Iwwerleeënheet weider ausbauen, ouni allerdéngs ze markéieren. Et hat bis zur 78. Minutt gedauert, éiert dee jonke Mason Mount d'"Blues" erléise konnt an de Gol vum Match markéiert hat. Soumat verkierzt Chelsea de Réckstand op déi europäesch Plazen.



Wolverhampton 2:3 West Brom

0:1 Pereira, Eelefmeter (8'), 1:1 Silva (38'), 2:1 Boly (43'), 2:2 Ajayi (52'), 2:3 Pereira, Eelefmeter (56')

Fir West Brom gouf et wichteg 3 Punkten an der Lutte ëm de Maintien an der Premier League. Nodeems de Pereira fréi no 8 Minutten aus Eelefmeter fir d'Féierung gesuergt hat, war et der Lokalekipp gelongen, de Match nach an der éischter Hallschent ze dréinen. De Silva konnt den tëschenzäitlechen Ausgläich markéieren, éiert de Boly d'"Wolves" an der 43. Minutt esouguer a Féierung brénge konnt. Nom Téi konnt den Ajayi op 2:2 stellen, éiert de Mann vum Match, de Pereira, säin 2. Eelefmeter verwandele konnt. No dëser Victoire steet West Brom weiderhin op der zweetleschter Plaz, si konnte sech allerdéngs e bësse Loft verschafen.

Leeds 0:1 Brighton

0:1 Maupay (17')

West Ham 1:0 Burnley

1:0 Antonio (9')

Leicester - Southampton

21:00 Auer

Serie A

Bologna 1:0 Verona

1:0 Orsolini (19')

An der italienescher Serie A konnt sech Bologna iwwerdeems weider vun den ënneschten Plazen ofsetzen. Bei der knapper 1:0-Victoire géint Verona war et den Orsolini, deen de Gol vum Dag markéiere konnt.

FC Turin 0:0 Spezia

Sampdoria - Udinese

20:45 Auer

Ligue 1

Marseille 1:2 Nimes

0:1 Eliasson (55'), 0:2 Eliasson (58'), 1:2 Benedetto (85')

Marseille hat géint déi am Tabellekeller placéierte Männer aus Nimes déi dräi Punkte fest ageplangt, fir sech op eng Europaleague-Plaz ze verbesseren. Si haten och ee klore Plus u Ballbesëtz, allerdéngs konnte si de Score net opmaachen. An der 35. Minutt hat den Thauvin déi gréisste Geleeënheet aus eelef Meter, ma hie konnt awer net markéieren. No der Paus hat de Mann vum Match de Eliasson innerhalb vun nëmmen 3 Minutten direkt 2 mol konnte markéieren. Marseille konnt an der 85. Minutt nach eng Kéier den Uschloss markéieren, ma dat sollt um Enn awer net duergoen. Soumat konnt Nimes 3 wichteg Punkten an der Lutte em de Maintien afueren a sech op déi drëttleschte Positioun verbesseren.

⏱ 90+5 | #OMNO 1️⃣-2️⃣



L'OM s'incline. Prochaine rencontre mercredi 21h face à Lens. pic.twitter.com/44683cqbf1 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 16, 2021

Angers - PSG

21:00 Auer

