Mainz séchert sech mam Barreiro ee Punkt géint de BVB, fir de Jeff Saibene gouf et zudeem erëm ee Remis, dëst beim 1:1 tëscht Verl a Kaiserslautern.

An der belscher Jupiler League verléiert den Danel Sinani, deen no 45 Minutten ausgewiesselt gouf, kloer an däitlech mat 1:5 mat Waasland-Beveren géint Waregem.

An der éischter hollännescher Divisioun gouf de Mica Pinto iwwerdeems an der 62. Minutt bei Sparta Rotterdam agewiesselt. Um Enn verléiert säi Veräin awer mat 3:5 géint de PSV Eindhoven.

An der 3. däitscher Bundesliga koum Kaiserslautern ënnert dem Jeff Saibene géint den SC Verl net iwwert een 1:1-Remis eraus a soumat verpasst d'Ekipp vum Lëtzebuerger Trainer wichteg Punkten an der Lutte ëm de Maintien am däitsche Profifuttball.

An der 1. däitscher Bundesliga huet Mainz mam Leandro Barreiro 1:1 géint Dortmund gespillt. De Lëtzebuerger war iwwer 90. Minutten um Terrain.