Zanter e Méindeg ass de Sport hei am Land nees méiglech. Dat esouwuel am organiséierten, wéi och am private Beräich, natierlech am Respekt vun de sanitäre Mesuren. Just de Keelesport muss sech weiderhi gedëllegen, well déi meescht Keelebunnen ënner den Horeca-Secteur falen.

Déi eenzeg Plaz am Land, wou Keelespiller hirem Sport kéinten nogoen, wier zu Péiteng, well d’Hal komplett vun der Gastronomie getrennt ass an duerch d'Gréisst vun der Anlag wieren d'Distanzen ouni Problemer anzehalen. Am Reportage gesäit ee Biller vun der Ouverture aus dem Joer 2012. Haut gesäit de moderne Keelen-Zenter awer aanescht aus an ass nees e grousse Chantier. Zanter Mee 2020 sinn d’Aarbechten am Gaangen, fir déi héich Unzuel u Rëss, déi an der Chape entstane sinn, ze flecken. Ma duerch de Covid an administrativ Demarchë koum et ëmmer nees zu Retarden.

Wéini d’Aarbechten ofgeschloss sinn, konnt d’Federatioun eis net soen an de Sacha André schwätz vun engem verluerene Joer: "Duerch de ganze Covid gouf et elo 1 Joer kee Keelesport, wat fir eis als Federatioun katastrophal ass. Et soll eng Jugendweltmeeschterschaft am Juli sinn an d’Spillerinnen an d’Spiller hunn den Ament keng Méiglechkeet, sech op d'WM ze preparéieren. Och eis Kaderspiller déi am Ausland spillen, wou och elo nach kee weess, wéi et weidergeet. Déi géifen och gären trainéieren, fir fit ze bléiwen, mä et gëtt keng Méiglechkeet, fir op eng Bunn ze goen."

De Fränk Schumacher huet a sengem Café d’Keelebunn esouguer missen zouleeën, fir d'Distanzen a sengem Betrib ze garantéieren. Dat ass awer nëmme provisoresch, bis d'Mesuren opgehuewe sinn, well a sengem Café soll och an Zukunft weiderhi Keele gespillt ginn.

Och wann d’Championnater scho gestoppt goufen, géif d'Federatioun gären eppes fir d’Veräiner organiséieren, mä do sinn engem d'Hänn gebonnen.

"Mir kënnen dës Saison net méi fäerdeg spillen an et hänkt alles an der Loft. Den Horeca-Secteur ass nach ëmmer zou, et weess kee wéi et nom 1. Februar elo weidergeet an dofir musse mir kucken, ob mir dës Saison iwwerhaapt eppes organiséiert kréien. Virun allem national, wou jo an de Caféë virun allem gespillt gëtt" sou de Sacha André weider.

Dat hoffen op alle Fall d'Keelespiller am Land, well déi leschte Klatz gouf Enn Oktober gehäit an deem engen oder anere kribbelt et bestëmmt schonn an de Fangeren, fir endlech nees kënnen unzefänke mat spillen.