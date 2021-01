Um Enn war den tschechesche Champion ze staark, a sou mussen déi Déifferdenger no enger excellenter Kompetitioun d'Heemrees untrieden.

Et war déi éischte Kéier an der nationaler Geschicht, dass et mat Déifferdeng ee Lëtzebuerger Vertrieder an d'1/16-Finalle vun der Futsal Champions League gepackt hat. Um Samschdeg hate si et mam tschechesche Champion FK Chrudim ze dinn.

An den éischte Minutte waren déi Déifferdenger gutt an de Match koum a ware beméit, sech offensiv Aktiounen erauszespillen. Déi éischten Offensivaktioun vum tschechesche Champion war dunn awer direkt vun Erfolleg gekréint. De Koudelka hat an der 3. Spillminutt ee Corner héich an de Réckraum gespillt, wou den D. Drozd et direkt mat lénks probéiert hat, an de Ball an den Eck setze konnt. D'Lëtzebuerger hu sech awer net geschockt gewisen a weider op de géigneresche Gol gespillt. Ma och d'Spiller vu Chrudim wollten hir Avance erhéijen, a sou hate si an der 7. Minutt eng gutt Geleeënheet, déi allerdéngs just widder de Potto gaange war. An der 13. Minutt waren et op en Neits d'Haushären aus der Tschechescher Republik, déi eng gutt Chance haten, ma de Rocha am Déifferdenger Gol konnt de Ball mat engem super Reflex mam Fouss ofwieren. Um Enn vun der éischter Hallschent hat Chrudim den Drock erhéicht an déi Déifferdenger Defense sou ëmmer erëm zu Feeler gezwongen. 2 Minutte virun der Paus war et du séier gaangen. No enger pass vum P. Drozd zentral virun de Gol war et op en Neits den D. Drozd, dee markéiere konnt an op 2:0 gestallt hat. E Puer Sekonne virum Enn vun den éischten 20 Minutte koum et dunn nach méi déck aus Lëtzebuerger Siicht. Ee Schoss vum P. Drozd gouf nach onglécklech vum Da Silva ofgefälscht, a soumat goung et mat engem 0:3 aus Déifferdenger Siicht an d'Paus.

Nom Säitewiessel ware béid Formatioune beméit, et hat awer oft un der néideger Genauegkeet am Ofschloss gefeelt. Déi Déifferdenger Spiller hu probéiert, Drock opzebauen, ma d'Defense vun den Tscheche stoung kompakt an hat net vill zougelooss. An der leschter Minutt konnt de Koudelka fir de Schlusspunkt suergen. D'Lëtzebuerger verléieren um Enn verdéngt, wann och e puer Goler ze héich, géint den tschechesche Champion vu Chrudim a scheet soumat an der 1/16-Finall vun der Champions League aus, dëst no enger excellenter Kompetitioun.