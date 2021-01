No 90 Minutten huet ee sech no Goler vum Lewandowski an dem Müller um 16. Spilldag an der Bundesliga mat 2:1 duerchgesat.

Bundesliga

Bayern München - SC Freiburg 2:1

1:0 Lewandowski (9'), 1:1 Petersen (65'), 2:1 Müller (74')

Nom iwwerraschenden Out vu Bayern München an der zweeter Ronn vum DFB-Pokal e Mëttwoch den Owend géint Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga war den FCB e Sonndeg fir de Kont vum 16. Spilldag an der Bundesliga géint den SC Freiburg gefuerdert. Um Enn hu sech déi Münchner knapp mat 2:1 duerch Goler vum Lewandowski a Müller behaapt a sinn Hierschtmeeschter.

De Lewandowski huet iwwerdeems een neie Rekord an der Hironn realiséiert. Fir de Pol war et den 21. Gol an dëser Saison. Hien ass domadder elo besser wéi de Gerd Müller, deen an der Saison 1968/69 20 Mol getraff hat.

Freiburg hat ee ganz schlecht Start erwëscht. Schonn an der 5. Minutt huet sech de Santamaria ouni Friemawierkung blesséiert an huet missen ausgewiesselt ginn. Fir hie koum den Abrashi op den Terrain. Kuerz drop huet et eng éischte Kéier am Gol vun de Gäscht gerabbelt. De Lewandowski huet den däitsche Rekordchampion an der 9. Minutt mat 1:0 a Féierung bruecht. D'Breisgauer hu sech vun der Blessur an dem Réckstand allerdéngs net wierklech beandrockt gewisen, villméi hu si déi éischt Hallschent duerchaus oppe gestallt an haten och déi eng oder aner Chance. An den éischte 45 Minutten haten déi Münchner awer e Chancëplus a louchen an engem net oninteressante Match ënnert dem Stréch verdéngt mat 1:0 a Féierung.

An der zweeter Hallschent ass d'Intensitéit an d'Aggressivitéit am Match eropgaangen. An der 65. Minutt dunn de Schock fir d'Ekipp vum Flick. Nëmme Sekonnen no senger Awiesslung huet de Petersen mat engem Kappball op 1:1 gesat. Nom Ausgläich huet Bayern den Tempo däitlech erhéicht an esou konnt een duerch e Gol vum Müller an der 74. Minutt nees mat 2:1 a Féierung goen. D'Ekipp vum Streich wollt sech mat der Néierlag net zefridde ginn an huet fréi attackéiert. An der Nospillzäit hat een nach eng ganz gutt Chance fir den Ausgläich, ma de Schoss vum Petersen ass um Aluminium hänke bliwwen. Um Enn ass kee Gol méi gefall an den FCB konnt den 2:1 iwwert d'Zäit bréngen.

D'Bayern notzen domadder d'Remisë vu Leipzig an Dortmund an d'Néierlag vu Leverkusen fir de Virsprong un der Tabellespëtzt weider auszebauen.

Eintracht Frankfurt - Schalke 04 (18h)

Premier League

Sheffield United - Tottenham Hotspur 1:3

0:1 Aurier (5'), 0:2 Kane (40'), 1:2 McGoldrick (59'), 1:3 Ndombele (62')

Liverpool - Manchester United (17h30)

Manchester City - Crystal Palace (20h15)

Serie A

SSC Neapel - AC Florenz 6:0

1:0 Insigne (5'), 2:0 Demme (36'), 3:0 Lozano (38'), 4:0 Zielinski (45'), 5:0 Insigne (72., Eelefmeter), 6:0 Politano (89')

Keng Chance huet e Sonndeg um 18. Spilldag an der Serie A den SSC Neapel dem AC Florenz gelooss. Mat 6:0 huet een de Match um Enn kloer dominéiert. An der Paus stoung et schonn 3:0. Och an den zweete 45 Minutten huet Neapel de Match souverän op en Enn gespillt an huet dräi weider Kéiere markéiert. Duerch dës Victoire bleift d'Ekipp vum Gattuso ënnert deene beschten Ekippen am italienesche Championnat.

Inter Mailand - Juventus Turin (20h45)

Ligue 1

OSC Lille - Stade Reims 2:1

0:1 Zeneli (36'), 1:1 Bamba (48'), 2:1 David (90+1')

Um 20. Spilldag am franséische Championnat huet Lille in extremis mat 2:1 géint Stade Reims gewonnen. Nodeems d'Gäscht an der 36. Minutt duerch e Gol vum Zeneli a Féierung gaange waren, huet de Bamba fir Lille kuerz no der Paus ausgeglach. Sekonne viru Schluss ass dunn dem David nach den decisive Gol gegléckt, sou datt Lille sech nach mat 2:1 behaapte konnt. An der Tabell ass een domadder weider punktgläich mam Champion PSG.

Stade Brest - Stade Rennes 1:2

1:0 Honorat (4'), 1:1 Bourigeaud (7'), 1:2 Grenier (77', Eelefmeter)

Olympique Lyon - FC Metz (21h)

Spuenesche Super Cup

FC Barcelona - Athletic Bilbao (21h)

