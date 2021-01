E Sonndeg stoung beim Biathlon-Weltcup zu Oberhof an Däitschland nach ee Massestart bei den Hären um Programm.

No 15 Kilometer a 4 Mol Schéisse konnt sech den Tarjei Bö (1 Feeler) iwwert d'Victoire freeën. Den Norweger huet sech virum Felix Leitner (0 Feeler) aus Éisträich an dem Benjamin Weger (0 Feeler) aus der Schwäiz behaapt.

D'Decisioun ëm d'Victoire ass e Sonndeg beim Massestart wärend dem leschte Schéisse gefall. Bis dohinner war an der Loipe e Spëtzegrupp mat sechs feelerfräie Biathleten ënnerwee. Nieft dem Däitschen Erik Lesser hunn och den Norweger Tarjei Bö an de Russ Matwej Jelissejew ee Feeler geschoss. Feelerfräi sinn nëmmen de Schwäizer Benjamin Weger an d'Éisträicher Simon Eder a Felix Leitner bliwwen.

Wärend de Bö, nom leschte Schéisse knapp néng Sekonnen hannert dem Spëtzentrio, no vir gestiermt ass a séier op déi éischt Biathleten nees opgeschloss huet, ass dat dem Lesser an dem Jelissejew net gegléckt.

Un der Spëtzt ass um Enn d'Decisioun am leschte Bierg gefall: De Bö huet sech ofgesat a mat enger Avance vun 3,6 Sekonne virum Leitner gewonnen. Op de Podium huet et nach de Weger mat engem Retard vu 7,8 Sekonne gepackt.

De Leader am Gesamtweltcup Johannes Thingnes Bö huet sech misse mat der 7. Plaz zefridde ginn. Hien huet e Sonndeg direkt véier Mol missen an d'Strofronn.

Topp 10

1 Tarjei Bö Flagge Norwegen 0+0+0+1 37:41,9

2 Felix Leitner Flagge Österreich 0+0+0+0 + 3,6

3 Benjamin Weger Flagge Schweiz 0+0+0+0 + 7,8

4 Lukas Hofer Flagge Italien 0+1+1+0 + 12,5

5 Simon Eder Flagge Österreich 0+0+0+0 + 12,7

6 Matwej Jelissejew Flagge Russland 0+0+0+1 + 20,1

7 Johannes Thingnes Bö Flagge Norwegen 1+1+1+1 + 27,4

8 Erik Lesser Flagge Deutschland 0+0+0+1 + 31,4

9 Simon Desthieux Flagge Frankreich 1+1+0+1 + 31,9

10 Quentin Fillon Maillet Flagge Frankreich 2+0+0+1 + 36,4