E Samschdeg an e Sonndeg goufen an der NFL d'Matcher vun der Divisional Round gespillt an domat stinn déi lescht 4 Ekippe fest.

D'Buffalo Bills spillen am AFC-Championship-Game géint d'Kansas City Chiefs an am NFC-Championship-Game sti sech d'Green Bay Packers an d'Tampa Bay Buccaneers géigeniwwer.

AFC

Baltimore Ravens - Buffalo Bills 3:17

D'Buffalo Bills konnte sech an der Nuecht op e Sonndeg mat 17:3 géint d'Baltimore Ravens duerchsetzen. D'Ekipp ronderëm de Quarterback Josh Allen konnt sech an dësem Match virun allem op hir Defense verloossen. Virun allem konnt den Taron Johnson aus der Defense fir en Highlight suergen. Hien huet eng Pass vum Ravens-Quarterback Lamar Jackson ofgefaangen an huet de Ball 101 Yards wäit an déi géigneresch Endzon gedroen. Déi soss sou staark Laf-Offense vu Baltimore konnt an der Nuecht op e Sonndeg net iwwerzeegen an och hire soss ganz staarke Kicker Justin Tucker huet zwee Field Goals verschoss.

Cleveland Browns - Kansas City Chiefs 17:22

D'Kansas City Chief huet et op en Neits an d'AFC-Championship-Game gepackt. Nodeems d'Ekipp vum Head Coach Andy Reid e gudde Start erwëscht hat, hu si um Enn missen zidderen. Am 3. Véierel huet nämlech hire Quarterback Patrick Mahomes mat enger Gehirnerschütterung misse vum Terrain goen. Deen Ament huet den Chad Henne missen iwwerhuelen. Um Enn hu si zwar mat 22:17 gewonnen, ma et kann ee soen, dass den Titelverdeedeger mat engem bloen A dovu komm ass. D'Offense vun de Browns, ugefouert vum Quarterback Baker Mayfield, hat an enger Zeen nämlech entscheedend Pech. Do huet de Rashard Higgins nëmmen e puer Zentimeter virun der Endzon de Ball verluer. Domat ware 6 Punkte verluer an déi wieren duergaangen, fir de Match ze gewannen.

NFC

Los Angeles Rams - Green Bay Packers 18:32

Bei de Green Bay Packers leeft weiderhin alles esou wéi et soll. Och géint d'Los Angeles Rams war dat net aneschters. De Star-Quarterback Aaron Rodgers huet e staarken Androck hannerlooss, dat bei 296 Passing Yards an 2 Touchdowns. Och um Buedem ware si staark, virun allem hire Runningback Aaron Jones wousst ze iwwerzeegen. Bei de Rams, déi virun allem soss eng staark Defense hunn, war iergendwéi de Wuerm dran. Deels konnt d'Ekipp vum Head Coach Sean McVay zwar mathalen, ma dat net iwwer déi voll Zäit.

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 30:20

Am Giganten-Duell tëscht den zwee Star-Quarterbacks Tom Brady an Drew Brees gouf et eng Victoire fir de sechsfache Super-Bowl-Gewënner Tom Brady. D'Buccaneers hunn de Match géint d'Saints mat 30:20 fir sech entscheet. Tragesche Personnage war hei den Drew Brees. De Quarterback vun de Saints huet a sengem wuel leschten NFL-Match ganzer 3 Interceptions geheit a war domat mat e Grond fir d'Néierlag vu senger Ekipp. Fir Tampa Bay ass et déi éischt Victoire an der Divisional Round zanter 2002. Den tom Brady huet 2 Touchdown-Päss geheit an ass selwer fir een Touchdown gelaf. Virun allem konnt d'Defense vun de Bucs iwwerzeegen, dat mat 3 Interceptions an engem Fumble.