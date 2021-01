Wéi et heescht, hätt een dës Decisioun aus Sécherheetsgrënn getraff.

An der Lescht war ëmmer méi Kritik opkomm, duerch d'Aart a Weis, wéi den autoritäre President Alexander Lukaschenko säi Land reagéiert.

An der nächster Woch wëll déi international Äishockey-Federatioun decidéieren, ob d'WM elo just zu Riga a Lettland ass, oder awer eventuell och nach an Dänemark oder an der Slowakei.