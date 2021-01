Wéi déi spuenesch Zeitung "Marca" schreift, wäert den éisträicheschen Nationalspiller déi nächst Saison fir déi Kinneklech spillen.

Den Transfert soll e spuenesche Medien no feststoen. Dem Alaba säi Kontrakt beim FC Bayern leeft am Juni aus an den 28 Joer alen Éisträicher wollt dësen net verlängeren.