An de leschten Deeg huet sech jo e bëssen eppes um internationale Transfertmarché gedoen, wat verschidde Lëtzebuerger Futtballnationalspiller ugeet.

De Sebastien Thill ass vun Tambov a Russland bei Sheriff Tiraspol a Moldawien gewiesselt an den Tim Hall huet et vu Gil Vicente a Portugal bei Wisla Krakau a Polen gezunn.

Den 23 Joer alen Hall hat gehofft, säi Gléck an der ieweschter Divisioun a Portugal fonnt ze hunn, dat war awer net de Fall.

Tim Hall/Reportage Franky Hippert

Virun zwee Joer war den 1 Meter 90 groussen Zentralverdeedeger vum Progrès Nidderkuer bei Karpaty Lwiw an d'Ukrain gewiesselt. Mam Bezuele schénge se et an Osteuropa net ëmmer esou genee ze huelen, dat schéngt och elo e Problem beim Sebastien Thill a Russland gewiescht ze sinn an dofir hat den Tim Hall am Summer d'Chance gesinn, seng jonk Karriär bei Gil Vincente ze relancéieren:

Et war vun Ufank u komplizéiert. Ech hat 2 Woche mat der Ekipp trainéiert, du sinn ech bei d'Nationalekipp gaangen, wou ech erëm koum, war ech positiv getest ginn, no 2 Wochen huet sech erausgestallt, datt et falsch positiv war. Du sinn ech nees bei d'Nationalekipp gaangen, wéi ech dunn nees zeréckkoum, war ech kuerz drop nees positiv an och krank. Dunn no 3 Woche konnt ech awer nees mat trainéieren, an den Trainer war och zefridde mat mir, ech soll op meng Chance waarden.

E méigleche Wiessel hat sech effektiv schonn an de leschte Wochen ugedeit:

Ech hunn dem Veräin virun engem Mount gesot, datt ech wéilt goen. Si sote mer, dat wär am Wanter onméiglech. Um Enn si mer eis awer eens ginn, datt et besser ass, datt ech ka goen, wann ech net am Club wëll bleiwen.

Lo ass den FLF-Nationalspiller dann a Polen:

Si hate mer schonn am Summer eng Offer gemaach. Deemools hat ech mech fir Gil Vicente entscheet. Lo ass den Trainer Peter Hyballa do, dee wollt mech och schonn am Summer op Breda huelen. Ech hunn e gutt Gefill fir Wisla. Et ass e Veräin mat ville Supporter.

Bei Wisla Krakau spillt den Tim Hall dann och mam fréiere Profi vun Borussia Dortmund Jakub Blaszczykowski zesummen, deen och ee vun de Proprietäre vum polneschen Traditiounsveräin ass. Virun enger Zäitche war de Club nach a finanzielle Schwieregkeeten.