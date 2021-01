En Dënschdeg den Owend war Optakt vum 17. Spilldag an der däitscher Bundesliga, wou ënnert anerem och de Lëtzebuerger Leandro Barreiro am Asaz war.

Am éischte Match konnt sech Borussia Mönchengladbach knapps mat 1:0 géint Werder Bremen duerchsetzen. De Schwäizer Defenseur Nico Elvedi konnt den eenzege Gol vum Match markéieren.

Den FSV Mainz 05, wou de Leandro Barreiro nees an der Starteelef stoung krut et mam VFL Wolfsburg ze dinn. Hei gouf et fir Mainz awer eng weider Néierlag. Wolfsburg stoung hannen ze stabil a war vir äiskal. Si hunn zwee Feeler ausgenotzt, fir de Match um Enn 2:0 ze gewannen. De Bialek an de Weghorst hate getraff.

D'Hertha vu Berlin krut en Dënschdeg den Owend Besuch vun der TSG Hoffenheim. No enger éischter Hallschent an där d'Lokalekipp immens staark war, konnt sech schlussendlech awer Hoffenheim duerch Goler vu Rudy a Kramaric (2 Goler) mat 3:0 behaapten.

Am Spëtzematch koum et zum Duell tëscht Bayer Leverkusen a Borussia Dortmund. An hei konnt Leverkusen fréi a Féierung goen duerch den Diaby, deen der Defense dovu gelaf war. An der zweeter Hallschent ass Dortmund besser ginn a si konnten duerch de fréiere Leverkusener Brandt och ausgläichen, ma an der Schlussphas konnt de 17 Joer jonke Wirtz nach fir d'2:1-Schlussresultat suergen.