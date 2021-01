An der Coque gouf e Mëttwoch den LTAD virgestallt, u sech den Developpement vu Sportler op laang Siicht.

Et ass ee wichtegt Konzept fir de Stellewäert vum Sport an der Gesellschaft, fir datt et klappt, muss et awer och vun der Theorie an d'Praxis iwwergoen, sou de Sportminister Dan Kersch.

LTAD-Presentatioun/Reportage Jeff Kettenmeyer

"Ech wëll awer och soen, datt et och ganz wichteg ass, datt mir dat, wat mir elo hei theoretesch festgehalen hunn, datt mir dat herno um Terrain kënnen ëmsetzen. Déi nei Visioun vum Sport muss mat an och an de Lëtzebuerger Veräiner ëmgesat ginn, well soss wier herno déi grouss Aarbecht fir näischt gewiescht."

LTAD, steet fir "Long Term Ahtlete Development" an ass u sech ee kanadesche Projet.

Et ass och wichteg ze betounen, datt et hei net just ëm de Kompetitiounssport geet, mä de Sport am Allgemengen an och flächendeckend an allen Altersklassen, esou de President vum Cosl, den André Hoffmann.

"Mä datt een an enger éischter Phas emol an enger spillerescher Aart a Weis d'Motorik bei de Kanner soll entwéckelen an dann ëmmer méi eropgoen. Woubäi dee Modell dann op ass, fir entweder an de Fräizäit- a Gesondheetssport ze goen oder eben, fir manner Leit an de Kompetitiouns- a Leeschtungssport."

De President vun der Eneps, de Charel Stelmes, ass optimistesch, datt dëse Projet deen néidegen Erfolleg wäert hunn.

"Et si ganz vill Partner, déi sech zu dësem Konzept bekennen an déi aktiv wëlle matschaffen, fir eppes ze beweegen. Ech denken, wa mir op deene verschiddenen Niveauen usetzen an d'Leit ausbilden, datt mir da schonn ee grousst Potenzial hunn, fir vill zesummen ze erreechen."

An de nächsten Deeg wäert och eng App op de Marché kommen.

PDF: Schreiwes vum Sportsministère

PDF: Presentatioun