An England steet iwwerdeems ManUnited nees op der 1 an an Italien huet Juventus Turin de Super Cup gewonnen.

An der Bundesliga gouf et e Mëttwoch den Owend ënnert anerem Victoirë fir Bayern München, Leipzig a Köln. Un der Spëtzt bleift Bayern mat engem Virsprong vu véier Punkten op Leipzig.

An der Premier League huet Manchester United eng weider Victoire gefeiert a steet an der Tabell nees op der éischter Plaz. D'Red Devils hunn zanter 13 Matcher net méi verluer. Eng Victoire gouf et och fir ManCity.

An Italien huet Juventus Turin géint den SSC Neapel de Super Cup gewonnen.

An an der Copa del Rey ass et den iwwerraschenden Out fir Real Madrid an de 1/16-Finallen. No Verlängerung huet een an Iwwerzuel géint ee Veräin aus der drëtter Liga verluer.

Bundesliga

Schalke - Köln 1:2

0:1 Czichos, 1:1 Hoppe (57'), 1:2 Thielmann (90+3')

De Klaas-Jan Huntelaar huet op der Tribün mat gelidden, wéi Schalke e Mëttwoch den Owend deen nächste Schrëtt a Richtung 2. Bundesliga gemaach huet. Ouni den Hollänner, deen an der Lutte géint den Ofstig mat senge Goler hëllefe soll, hunn déi Kinneksblo de Kellerduell géint Köln mat 1:2 verluer. Um Enn vun der Allersronn steet Schalke mat nëmme siwe Punkte fir d'éischte Kéier zanter 27 Joer op der leschter Plaz an der Tabell. Köln steet mat 15 Punkten op der 16. Plaz.

De Jan Thielmann huet an der drëtter Minutt vun der Nospillzäit den decisive Gol fir déi Kölner geschoss, déi domadder elo e Virsprong vun aacht Punkten op d'Lokalekipp hunn. Virdrun hat den Czichos an der 31. Minutt fir den FC markéiert. Den Amerikaner Hoppe hat an der 51. Minutt d'Féierung vun de Gäscht ausgeglach, dat mat sengem fënnefte Gol an dräi Bundesligamatcher.

Arminia Bielefeld - Stuttgart 3:0

1:0 Klos (27'), 2:0 Kempf (57', Selbstgol), 3:0 Doan (86')

Augsburg - Bayern München 0:1

0:1 Lewandowski (13', Eelefmeter)

Mat engem knappen 1:0 huet sech Bayern München um 17. Spilldag zu Augsburg duerchgesat. Den däitsche Rekordchampion ka sengem Weltfuttballer an dem Potto Merci soen. Mat sengem 22. Gol huet de Pol fir d'Victoire gesuergt.

An der 13. Minutt hat de Lewandowski seng Ekipp a Féierung bruecht. No engem Foul vum Khedira hat den Arbitter op de Punkt gewisen. De Pol huet souverän verwandelt. Bis d'Paus war et eng verdéngte Féierung fir d'Gäscht, ma an den zweete 45 Minutten huet sech Augsburg däitlech gesteigert an huet dem FCB Problemer gemaach. D'Gäscht kënnen um Enn frou sinn, datt et beim 1:0 bliwwen ass. An der 76. hat de Finnbogason nämlech een Eelefmeter fir Augsburg widder de Potto gesat.

Fir d'Ekipp vum Flick ass et deen éischte Match zanter dem 5. Spilldag wou een zu Null gespillt huet.

Bayern München steet an der Tabell un der Spëtzt an huet weider 4 Punkte Virsprong op Leipzig.

Leipzig - Union Berlin 1:0

1:0 Forsberg (70')

No zwou Néierlagen huet Leipzig sech knapp mat 1:0 géint de Favoritteschreck an der Bundesliga Union Berlin duerchgesat. Mat dëser Victoire bleift een den éischte Verfolger vun de Münchner.

Freiburg - Eintracht Frankfurt 2:2

0:1 Younes (6'); 1:1 Sallai (32'), 2:1 Petersen (63'), 2:2 Schlotterberg (76', Selbstgol)

Premier League

Manchester City - Aston Villa 2:0

1:0 Silva (79'), 2:0 Gündogan (89', Eelefmeter)

Manchester City huet e Mëttwoch den Owend vill Gedold géint Aston Villa gebraucht. D'Gäscht hu mat vill Leidenschaft verteidegt. Um Enn huet ManCity de Match an de leschte 15 Minutten awer nach zu senge Gonschten entscheet. An der 79. Minutt hat de Silva den 1:0 geschoss, ier de Gündogan an der 89. Minutt per Eelefmeter fir d'Decisioun gesuergt huet.

Fir Aston Villa war et den éischte Match vun der éischter Ekipp zanter Neijoerschdag. Eng ganz Rei Spiller waren duerno positiv op de Coronavirus getest ginn. Nëmmen dräi Deeg hat een, fir sech op d'Partie géint ManCity ze preparéieren.

Fulham - Manchester United 1:2

1:0 Lookman (5'), 1:1 Cavani (21'), 1:2 Pogba (65')

Manchester United ass an der Premier League zeréck un der Tabellespëtzt. D'Ekipp vum Solskjaer huet auswäerts mat 2:1 géint Fulham gewonnen. Schonn an der 5. Minutt war de Favorit duerch e Gol vum Lookman mat 0:1 a Réckstand geroden. De Cavani konnt awer an der 21. Minutt op 1:1 ausgläichen. Fir d'Schlussresultat huet de Pogba an der 65. Minutt mam 2:1 gesuergt.

Zanter 13 Matcher hunn d'Red Devils elo schonn net méi verluer.

Ligue 1

Marseille - Lens 0:1

0:1 Banza (59')

Italienesche Super Cup

Juventus Turin - SSC Neapel 2:0

1:0 Ronaldo (64), 2:0 Morata (90+5')

An Italien huet Juventus Turin säin éischten Titel ënnert dem Andrea Pirlo als Trainer gewonnen. Am Super Cup huet een den SSC Neapel mat 2:0 geklappt. D'Goler hunn de Ronaldo an der 64. Minutt an de Morata an der 5. Minutt vun der Nospillzäit geschoss. Neapel hat an der 80. Minutt d'Chance, per Eelefmeter auszegläichen. Den Insigne konnt awer vum Punkt net verwandelen.

Copa del Rey

Alcoyano - Real Madrid 2:1 (n.V.)

0:1 Militao (45'), 1:1 Solbes (80'), 2:1 Casanova (115')

An de 1/16-Finalle vun der Copa del Rey ass et den iwwerraschenden Out fir Real Madrid. De Favorit huet mat 1:2 géint Alcoyano aus der drëtter Liga verluer. Vun der 110. Minutt u war Real an Iwwerzuel.

