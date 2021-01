E Mëttwoch den Owend huet sech de Standard auswäerts mat 4:0 géint Mechelen behaapt.

De Laurent Jans gouf op Säite vu Léck an der 64. Minutt agewiesselt. Duerch d'4:0-Victoire vum Standard zu Mechelen huet een am belsche Championnat elo 34 Punkten um Kont an et steet een op der 5. Plaz an der Tabell.

An den 1/8-Finalle vun der Coupe a Griichenland ass et iwwerdeems den Out fir Kreta. Zu Volos huet ee mat 0:2 de Kierzere gezunn. De Vahid Selimovic souz bei Kreta déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.

Dënschdeg

An der Bundesliga huet Mainz mam Leandro Barreiro mat 0:2 géint Wolfsburg de Kierzere gezunn. De Lëtzebuerger stoung an der Startformatioun.

Am Championnat an der Belsch huet Waasland-Beveren zu Mouscron fir de Kont vum 25. Spilldag 1:1 gläich gespillt. Den Danel Sinani souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk. De Veräi vum Lëtzebuerger Nationalspiller steet aktuell mat 20 Punkten op der 17. an zweetleschter Plaz an der Tabell.