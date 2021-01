Wéinst enger Blessure un der Achillesseen konnt de Charel Grethen keng Coursse lafen.

Bei sengem Comeback huet hien awer direkt een neie Lëtzebuerger Rekord opgestallt. Dat ass schonns remarkabel. Zu Liévin a Frankräich huet hie seng eegene Beschtzäit iwwer 1.500 Meter ëm 63 Honnertstel verbessert. Domadder huet hie sech och fir d'Indoor-Europameeschterschaften a Polen qualifizéiert. Fir den Athlet vum CSL hätt de Comeback net besser kéinte lafen.

De Charel Grethen

"Am Ufank war et schonns e bësse komesch, op d'Pist ze trëppelen an op d'Startlinn ze goen. Mee vun deem éischte Meter un hunn ech mech nees a mengem Element gespuert an et ass mir net esou laang vir komm, dass ech keng Course gelaf sinn. Ech war natierlech immens frou, fir esou unzefänken. Dat bedeit, dass all déi Stonnen a Stonnen, déi ech dran investéiert hunn zanter menger Operatioun, dass déi Friichte gedroen hunn an dass den Training, deen ech zesumme mat mengem Trainer Camille Schmit gemaach hunn, dass deen an déi richteg Richtung gaangen ass."