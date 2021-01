Ronn ee Mount ass et hir, dass d'Schwammfederatioun dem Nationaltrainer Ingolf Bender matgedeelt huet, dass dem Däitsche säi Kontrakt gekënnegt géif ginn.

Bis elo ginn et offiziell nach ëmmer keng Grënn fir d'Entloossung. Eppes wat och bei de Schwëmmer fir Onversteesdemech suergt.

Reaktiounen no Entloossung vum Ingolf Bender/Rich Simon

Fir d'Schwëmmer, déi ënnert dem Ingolf Bender trainéieren, koum d'Annonce, dass de Kontrakt opgeléist géif ginn, genau esou iwwerraschend, wéi fir de Concernéierte selwer. De Max Mannes krut et wärend dem Training vum Ingolf Bender selwer matgedeelt. Den Nationaltrainer huet sengem Schwëmmer d'Kënnegung gewisen. De Max Mannes:

"Ech fannen et blöd, dass hien déi als Däitschen op Franséisch kritt a kee Franséisch kann. Virum Training hunn ech seng Entloossung mussen iwwersetzen. Fir mech koum et komplett iwwerraschend an ech weess net, wéi et soll weider goen. Ech si gespaant drop, fir eng Äntwert ze kréien, firwat dat esou komm ass."

De Max Mannes fënnt et net gutt, dass dem Ingolf Bender keng Grënn genannt goufe fir d'Entloossung.

"Et ass vu kenge Grënn rieds gaangen. Dofir sinn ech och un d'Press gaangen, fir dat eraus ze fannen. Leider hu mir bis elo, ee Mount drop, nach ëmmer keng Äntwerte kritt, wat ech immens schued fannen."

De Julien Henx trainéiert zanter enger gewëssener Zäit zu Bordeaux. Op den internationale Rendez-vousen ass den Ingolf Bender awer ëmmer mat dobäi gewiescht. De Crawl-Spezialist geet dovunner aus, dass d'Kommunikatioun tëscht den eenzele Parteien déi leschten Zäit net déi Bescht war.

De Julien Henx:

"Wann d'Kommunikatioun net stëmmt, ob dat elo Athlet/Federatioun ass, Trainer/Federatioun oder Trainer/Athlet, dofir sinn ech zu Bordeaux, well hei d'Kommunikatioun mat mengem Trainer stëmmt. Et ass dat, wat wichteg ass. Ech mengen, dass et gutt wier, wa mir am allgemenge méi géife schwätzen. Och wann dat elo wéinst Corona net esou méiglech war, ass awer ëmmer eng Méiglechkeet do sech per Videokonferenz ze gesinn. Wann ee Problem do ass, ass et ëmmer wichteg, deen ze léisen. Virun allem am Leeschtungssport, wou et schwéier ass, eleng iergendwou hin ze kommen. Du kënns net op d'Olympiad, wann s du eleng däi Wee gees an du hëllefs kengem. Dat ass net d'Léisung."

Bis elo ass nach net gewosst, wien d'Successioun vum Ingolf Bender als Nationaltrainer wäert iwwerhuelen. Et schéngt awer sécher ze sinn, dass et nees een Trainer aus dem Ausland wäert ginn.