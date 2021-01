Zanter bal 2 Woche ginn d'Kanner am neie Joer erëm an d'Schoul. Anescht wéi am Fréijoer steet Sport weider um Programm, wann och mat e puer Restriktiounen.

Den Tim Hensgen war op Schëffleng bei de Ken Diederich, deen och Sportschoulmeeschter am Primär ass, kucken. An och hei ginn et fir d'éischt Mol Reegelen, déi sollen agehale ginn. Fir de Cycle 4.2 ass dat kee Problem. D'Kanner sinn opmierksam a freeë sech op de Cours.

Et gëtt a klenge Gruppe geschafft an et soll sou mann ewéi méiglech Zäit am Vestiaire verbruecht ginn. Bis an den Turnsall mussen d'Kanner d'Masken unhalen.

Den organiséierte Sport, genee ewéi de Schoulsport spillen eng wichteg Roll am Kampf géint de Beweegungsmangel bei de Kanner. Dobäi geet et net nëmmen ëm déi kierperlech Gesondheet vum Kand, mä och déi sozial Kompetenzen, déi am Sport vermëttelt ginn. D’Kanner gesinn dat änlech.

Bei dëser Klass hat een effektiv den Androck, dass d'Freed, och an der Schoul erëm Sport ze maachen, grouss ass. Dobäi weisen dës Schüler och déi néideg Disziplin. Wuel e perfekt Beispill, wéi et an der aktueller Situatioun funktionéiere kann.