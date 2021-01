De Lëtzebuerger Nationalspiller hat u sech gehofft, mat sengem Wiessel vun Gil Vicente op Krakau nees voll kënnen duerchzestarten.

D'Léift tëscht dem Tim Hall a Wisla Krakau, oder besser gesot tëscht dem Lëtzebuerger Futtballnationalspiller an dem Trainer vum polnesche Veräin, schéngt no enger Woch schonn eriwwer, déi Informatioun vum Tageblatt krut RTL och confirméiert.

Den 23 Joer alen Zentralverteideger war schonn direkt no e puer Deeg mam Peter Hyballa verbal unenee geroden. Den Däitschen Trainer war anscheinend net mam Fitnesszoustand vum Hall zefridden. No engem Eenzeltraining soll sech den 1 Meter 90 grousse Spiller esouguer iwwerginn hunn. Duerno soll et eng Krisereunioun ginn hunn, op där decidéiert gi wär, den FLF-Nationalspiller, deen eréischt virun enger Woch vun Gil Vicente aus Portugal op Krakau koum, nees auszeléinen.

Speziell ass awer, datt den Hyballa, deen am Summer nach Trainer zu Breda war, den Hall deemools scho bei sech an de Veräin an d’zweet hollännesch Liga wollt huelen.