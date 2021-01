Mass start Deja-Vu - just like in Oberhof, Julia Simon wins after last loop heroics! @biathlonantholz #ANT21



🥇🇫🇷 Julia Simon @FedFranceSki

🥈🇸🇪 @hannaaaoberg @SwedenBiathlon

🥉🇦🇹 Lisa Theresa Hauser @OESVbiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/fgT5miBAi6