Beim Team-Sprangen um Samschdeg zu Lahti a Finnland waren et d'Männer aus Norwegen, déi am wäitste gespronge waren. Nom éischten Duerchgang louch déi Norwegesch Delegatioun ewell knapp a Féierung. Um Enn konnt d'Ekipp ëm de Leader am General, den Halvor Egner Granerud, déi knapp Avance verdeedegen an d'Team-Sprange mat gutt 6 Punkte Virsprong viru Polen gewannen. Drëtt gouf Däitschland.