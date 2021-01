An Italien hat den AS Roum bei der 4:3-Victoire géint Spezia um Enn de längeren Otem a séchert sech 3 wichteg Punkten.

Nieft der Suitte vum 18. Spilldag an der däitscher Bundesliga stoungen um Samschdeg ënnert anerem an England d'1/16-Finallen am FA Cup um Programm, wou Arsenal a Manchester City am Asaz waren.

FA Cup

Southampton 1:0 Arsenal

1:0 Gabriel (24', Selbstgol)

Fir den FC Arsenal leeft et an dëser Saison weider net no Plang. Wärend d'Londoner an der Premier League just am Mëttelmooss sinn, gouf et um Samschdeg eng 0:1-Defaite am FA Cup. Duerch ee Selbstgol vum Gabriel an der 24. Minutt war Arsenal dem Réckstand laang hannendru gelaf. Si hate wuel ee Plus u Ballbesëtz, ma och d'Lokalekipp aus Southampton hat duerch Konteren ëmmer erëm hir offensiv Aktiounen. Um Enn gouf Arsenal soumat an der 1/16-Finall vum FA Cup eliminéiert.

Cheltenham - Manchester City

18:30 Auer

Serie A

AS Roum 4:3 Spezia

1:0 Mayoral (17'), 1:1 Piccoli (24'), 2:1 Mayoral (52'), 3:1 Karsdorp (55'), 3:2 Farias (59'), 3:3 Verde (90'), 4:3 Pellegrini (90'+1)

Fir den AS Roum hat doheem géint Spezia just eng Victoire gezielt, fir weiderhinn d'Chancen op eng Champions-League-Plaz ze halen. Si konnten och fréi a Féierung goen, ma nach virun der Paus war de Gäscht den Ausgläich gelongen. Nom Téi konnten d'Réimer duerch zwee Goler de Wee Richtung Victoire opmaachen, ma Spezia konnt sech op en Neits zréck an de Match kämpfen. Nodeems de Farias an der 59. Minutt den Uschloss markéiert hat, war et dem Verde an der leschter offizieller Minutt esouguer gelongen, den Ausgläich ze schéissen. Um Enn sollte si awer ouni Punkten heem fueren, dëst well de Pellegrini an der Nospillzäit den entscheedende Gol fir Roum markéiere konnt.

Triplice fischio!



Dopo il pareggio al 90' dello Spezia la vinciamo con il gol di @LorePelle7 💪



SEMPRE FORZA ROMA 💛❤️#RomaSpezia 🐺 #ASRoma pic.twitter.com/ZUcjeUHU2P — AS Roma (@OfficialASRoma) January 23, 2021

AC Mailand - Atalanta

18:00 Auer

Udinese - Inter Mailand

18:00 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Lens - Nizza

17:00 Auer

Monaco - Marseille

21:00 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Sevilla 3:0 Cádiz

1:0 En-Nesyri (35'), 2:0 En-Nesyri (39'), 3:0 En-Nesyri (62')

A Spuenien bleift Sevilla duerch eng kloer 3:0-Victoire weider uewen an der Tabell dobäi. Op en Neits war de Mann vum Match den En-Nesyri, deen déi dräi Goler markéiere konnt. Sevilla konnt sech duerch dës Victoire op d'Mannst bis de Sonndeg op déi 3. Tabelleplaz verbesseren a laanscht den FC Barcelona zéien. Duerch déi 3 Goler steet den En-Nesyri elo scho bei 12 Goler an dëser Saison.

🚨 ¡Final en Nervión! 🚨



Contundente resultado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Buen partido de los nuestros ante el @Cadiz_CF. ⚽️⚽️⚽️



💪🏼 Ahora, a centrarse en el partido de #CopaDelRey del miércoles. ¡Vamos, mi Sevilla! ⚪️🔴#SevillaFCCádiz #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/AXUeGRXfWP — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 23, 2021

Huesca 0:0 Villareal

Real Sociedad - Betis Sevilla

18:30 Auer

Alavés - Real Madrid

21:00 Auer

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga