Et war dem Lëtzebuerger Nationalspiller säin éischte Gol an der Bundesliga. Wolfsburg klappt Leverkusen mat 1:0 a verbessert sech op déi 4. Tabelleplaz.

Nodeems Gladbach sech um Freideg mat 4:2 géint de BVB behaapte konnt, war et um Samschdeg d'Suitte vum 18. Spilldag an der däitscher Bundesliga. Ënnert anerem war de Leandro Barreiro mat Mainz géint de Favorit an aktuellen Tabellenzweete Leipzig gefuerdert a Leverkusen a Wolfsburg stoungen am direkten Duell ëm déi europäesch Plazen.

Doriwwer eraus gouf awer och an de weideren europäeschen Divisioune Futtball gespillt, ënnert anerem hat den FC Arsenal am FA Cup an England géint Southampton mat 0:1 dee Kierzere gezunn.

18. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

Mainz 3:2 Leipzig

0:1 Adams (15'), 1:1 Niakhaté (24'), 1:2 Halstenberg (30'), 2:2 Niakhaté (35'), 3:2 Barreiro (50')

Fir de Leandro Barreiro, dee bei Mainz vun Ufank un um Terrain stoung, a seng Faarwe stoung mat Leipzig eng ganz schwéier Aufgab um Programm. De Favorit aus dem Oste vun Däitschland konnt an der 15. Minutt dann och fréi a Féierung goen. De Sabitzer hat et aus ronn 20 Meter mat eng Schoss probéiert, deen allerdéngs just op d'Lat goung. Den Adams stoung duerno allerdéngs ze fräi a konnt den ofgelenkte Ball iwwert d'Linn drécken. No der Féierung war Leipzig déi dominéierend Formatioun, ma e bëssen aus dem Näischt konnt Mainz ausgläichen. No engem Feeler vum Halstenberg hat de Latza ee geféierleche Fräistouss an de Strofraum bruecht. Dem Kohr säi Kappball konnt de Gulacsi nach ofwieren, beim Noschoss vum Niakhaté hat hien allerdéngs keng Chance méi.

D'Freet fir Mainz war allerdéngs just vu kuerzer Dauer. No enger Flank vum Angelino konnt sech den Upamecano mam Kapp duerchsetzen an de Ball op den Halstenberg leeden, deen de Ball aus 5 Meter an de Filet setze konnt. An enger flotter Partie hat Mainz sech och nom zweete Réckstand net geschockt gewisen, a sou war et op en Neits den Niakhaté, deen nach virun der Paus den Ausgläiche markéiere konnt.

Nom Säitewiessel koume béid Formatioune mat vill Tempo aus der Kabinn. An der 50. Minutt krut den Da Costa, deen eréischt um Freideg offiziell aus Frankfurt op Mainz gewiesselt war, op der rietser Bande de Ball. Seng Flank hat an der Mëtt de Leandro Barreiro fonnt, deen de Ball aus schwieregem Wénkel an de Gol gelenkt krut, a soumat säin éischte Gol an der Bundesliga feiere konnt. Hien ass domat den éischte Lëtzebuerger, dee säit dem Jeff Strasser am Joer 2005 an der Bundesliga ee Gol markéiere konnt.

Mainz, bei deenen de Barreiro duerno an der 86. Minutt ausgewiesselt gouf, hat an de leschte Minutte vollen Asaz gewisen a Leipzig war et net gelongen, déi Mainzer Defense eng weider Kéier ze bezwéngen. Um Enn konnt Mainz duerch den entscheedende Gol vum Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro déi zweete Victoire vun der Saison feieren.

Leverkusen 0:1 Wolfsburg

0:1 Baku (35')

D'Lokalekipp war besser an de Match koum an hat och méi vun der Ufanksphas. Duerno konnt sech Wolfsburg awer fänken a sou goung et hin an hier. Leverkusen war wuel déi Ekipp, déi beméit war d'Heft an d'Hand ze huelen, ma Wolfsburg war an der Offensiv ganz effizient. De Steffen hat an der 35. Minutt eng prezis Flank an de Strofraum bruecht, wou de Baku um zweete Potto ze fräi stoung. Hien hat um Enn keng Problemer méi, fir de Ball aus gutt 5 Meter mam Kapp iwwert d'Linn ze drécken.

No der Paus hat Leverkusen iwwer wäit Strecke Schwieregkeeten, fir Wolfsburg ënner Drock ze setzen, déi hirersäits virun allem Defensiv kompakt stoungen. Um Enn hat Leverkusen net déi richteg Mëttel, fir Wolfsburg ze bezwéngen a soumat konnt Leverkusen den Ausrutscher vu Leipzig net ausnotzen. Wolfsburg konnt sech iwwerdeems bis op déi 4. Tabelleplaz verbesseren.

Freiburg 2:1 Stuttgart

0:1 Wamangituka (8'), 1:1 Demirovic (14'), 2:1 Jeong (37')

Bielefeld 1:5 Frankfurt

0:1 Silva (25'), 0:2 Kostic (27'), 0:3 Silva (33'), 1:3 Cordova (36'), 1:4 Nilsson (51', Selbstgol), 1:5 Jovic (75')

Augsburg 2:1 Union Berlin

1:0 Niederlechner (17'), 1:1 Ingvartsen (25'), 2:1 Niederlechner (47')

Hertha BSC - Bremen

18:30 Auer

