Iwwerdeems kenne sech am englesche FA Cup an England Chelsea a Leicester géint hier ennerklasseg Géigner duerchsetzen a stinn am nächsten Tour.

An England gëtt dëse Weekend am FA Cup gespillt. An deenen aneren europäesche Championnater ass et d'Suite an deene jeeweilege Championnater.

Bundesliga



Schalke 04 - Bayern München 0:4

0:1 Müller (33'), 0:2 Lewandowski (54'), 0:3 Müller (88'), 0:4 Alaba (90')

Béid Ekippen haten an der Ufanksphase hier Chancen, e Gol sollt awer net falen. An der 11. Minutt war op Säite vu Schalke de Mark Uth deen déi beschte Chance fir d'Knappen hat, mee de Manuel Neuer huet mat engem super Reflex dem Uth säi Kappball aus 5 Meter konnten entschäerfen. No 33. Minutten huet Bayern dunn de net ganz onverdéngten 1:0 duerch den Thomas Müller geschoss an ass mat 1 Gol Virsprong a Kabinne gaangen. Nom Téi hat Schalke duerch e Kappball vum Nastasic d'Chance op den Ausgläich, de Ball sollt awer knapps laanscht de Potto goen. Nëmmen 2 Minutte méi spéit huet de Lewandowski mat sengem 23. Gol an dëser Saison den 2:0 fir d'Gäscht markéiert. Bis déi leschte Minutten ass an der Veltins Arena net méi vill passéiert, éier de Müller an de Alaba de Sack zou gemaach hunn.

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln (18h00)

FA Cup

FC Chelsea - Luton Town 3:1

1:0 Abraham (11'), 2:0 Abraham (17'), 2:1 Clark (30'), 3:1 Abraham (74')

Chelsea huet sech duerch een Hattrick vum Abraham géint den Zweetligist Luton Town um Enn mat 3:1 konnten duerchsetzen a steet domat an der 1/8-Finall vum FA Cup. Luton hat an de 60. Minutt duerch de Cornick bal den 2:2-Ausgläich geschoss, de Kepa am Gol vu Chelsea sollt awer a leschter Sekonn fir d'Blues de Ball ofwieren. 5 Minutte virum Schluss hätt den Timo Werner nach op 4:1 kéinten erhéijen, mee säin Eelefmeter sollt de Wee an de Gol net fannen.

FC Brentford - Leicester City 1:3

1:0 Bech (6'), 1:1 Under (46'), 1:2 Tielemans (51'), 1:3 Maddison (71')

No 6 Minutten huet de Bech Sörensen d'Ekipp aus der Championschip, der 2. Liga a England, no engem Corner iwwerraschend mat 1:0 a Féierung geschoss. Mat dësem Resultat sollt et och an d'Paus goen a Brentford konnt vun der Iwwerraschung dreemen. No der Paus sollt de Favorit dunn de Spieß awer ëmdréinen. Keng Minutt huet et gedauert, do huet de Under den Ausgläich markéiert. Tielemans a Maddison hunn am Laf vum Match den Deckel drop's gemaach sou dass Leicester wéi och Chelsea an der 1/8-Finall am FA Cup stinn.

Manchester United - FC Liverpool (18h00)

Serie A

Juventus Turin - FC Bologna 2:0

1:0 Arthur (15'), 2:0 McKennie (71')

Nodeems Inter Mailand an den AC Mailand um Samschdeg Punkte leie gelooss huet, konnt sech Juventus géint Bologna duerch Goler vun Arthur a McKennie 3 ganz wichteg Punkte sécheren. Bologna, aktuell op der 13. Plaz an der Tabell, huet zu Turin wuel eng ganz couragéiert Leeschtung gewisen, ass allen a allem awer ouni Gléck virum Gol vum Szczesny bliwwen.



Hellas Verona - SSC Neapel 3:1

0:1 Lozano (1'), 1:1 Dimarco (34'), 2:1 Barak (62'), 3:1 Zaccagni (79')

Lazio Roum - Sassuolo (18h00)

Ligue 1



FC Metz - FC Nantes 2:0

1:0 Leya (35'), 2:0 Boulaya (90+4')

Metz kann eng weider Victoire feieren a verbessert sech nom 2:0 géint Nantes op déi 8 Plaz an der Ligue 1. De Resumé vum Match kennt Dir bei de Kolleege vu RTL 5minutes liesen.

Stade Rennes - OSC Lille (17h00)

La Liga

FC Elche - FC Barcelona (16h15)

