Och de Pilot ass e Sonndeg de Moien a Brasilien ëm d'Liewe komm, deelt de Club mat.

D'Maschinn soll deemno beim Start vun engem Fluchhafen zu Porto Nacional erofgefall ginn. Wéi et zu dësem Ongléck komme konnt, ass bis ewell net gewosst. Et huet keng Persoun de Virfall iwwerlieft. U Bord vun der Maschinn waren de Club-President Lucas Meira, d'Futtballspiller Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes an de Commander Wagner.

Avião cai logo após decolar e explode, no Tocantins; assessoria do Palmas Futebol e Regatas informou que o presidente do time e quatro jogadores estavam na aeronave https://t.co/kw86gBz70N #G1 pic.twitter.com/WB7vAB5VGy — G1 (@g1) January 24, 2021

Si waren ënnerwee a Richtung Goiânia, wou Palmas Futebol e Regatas e Méindeg sollt e Spill géint Vila Nova hunn. De Match gouf op e spéideren Zäitpunkt verréckelt, huet de brasilianesche Futtballverband matgedeelt.