Den FC Chelsea huet sech vu sengem Trainer Frank Lampard getrennt, dat huet de Veräin aus der englescher Haaptstad e Méindeg confirméiert.

D'Club-Ikon steet schonn zanter Wochen ënner Drock. D'Blues stinn an der ieweschter Divisioun am englesche Futtballchampionnat just op der 9. Plaz.

Als méiglech Successeuren un der Stamford Bridge zu London ginn déi zwee däitsch Trainer Thomas Tuchel a Ralf Rangnick gehandelt.