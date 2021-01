Keng gutt Nouvelle fir den Dirk Carlson. Den 22 Joer ale Lëtzebuerger Futtballnationalspiller huet een Ermiddungsbroch um ënneschten Deel vum Réck.

De Profi vu Karlsruhe aus der 2. däitscher Bundesliga fält op d'mannst 5 Wochen aus. Deemno wéi et ass, kann den Dirk Carlson duerno nees lues ufänke mat lafen. Domat dierft et fir de Lénksverteideger och relativ knapp ginn, fir am Mäerz beim Optakt vun der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun nees fit ze sinn.

An den Intermezzo vum Tim Hall bei Wisla Krakau war ganz kuerz. No ganzer 11 Deeg gouf de Kontrakt tëscht dem polnesche Veräin an dem 23 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller nees opgeléist. Den Trainer Peter Hyballa war net mam Fitnesszoustand vum Tim Hall zefridden, deen allerdéngs am Hierscht de Covid ferm erwëscht hat. No den Dissonanzen tëscht Trainer a Spiller war an enger éischter Phas just dovu riets, den Hall ze verléinen.

Eisen Informatioune no kënnt den FLF-Nationalspiller elo emol nees zeréck op Lëtzebuerg. An da kéint et sinn, datt den Zentralverteideger, bis hien en neie Proficlub fonnt huet, bei sengem leschte Veräin hei am Land, dem Progrès Nidderkuer géif mat trainéieren.

Tim Hall nie będzie dłużej zawodnikiem Białej Gwiazdy ➡️ https://t.co/1YhwhOl8K5 pic.twitter.com/TGuwMUvew0 — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) January 25, 2021

Méindeg

Um 15. Spilldag an der héchster Divisioun a Portugal huet Nacional Funchal sech ee Punkt bei Benfica geséchert. Zu Lissabon hu sech béid Ekippe mat engem 1:1 getrennt. De Vincent Thill stoung bei Nacional Funchal an den éischten Eelef, gouf awer an der 59. Minutt ausgewiesselt. An der Tabell steet Nacional op der 14. Plaz a Benfica ass Zweeten.

Casa Pia huet iwwerdeems an der zweeter Divisioun a Portugal déi sechste Victoire an dëser Saison gefeiert. Bei der 2:1-Victoire géint Cova da Piedade huet de Marvin Martins déi komplett Partie gespillt. An der 64. Minutt huet de Lëtzebuerger Nationalspiller déi giel Kaart gesinn.