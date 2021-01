En Dënschdeg den Owend konnt sech Inter Mailand an der Véierelsfinall vun der Coppa Italia mat 2:1 géint AC Mailand gewannen.

Et war en Derby, dee vun allem eppes hat: bal eng Kläpperei, eng giel-rout Kaart, en Eelefmeter, e wonnerschéine Gol an eng spannend Schlussphas.

Den AC Mailand war en Dënschdeg den Owend awer besser an de Match komm. An der 31. Minutt si si duerch de Zlatan Ibrahimovic a Féierung gaangen. An et war an der 5. Minutt dann och deen nämmlechten Ibrahimovic, deen déi giel-rout Kaart gewise krut.

Domat hat Inter elo méi Plaz an déi hu si genotzt. An der 71. Minutt huet de Romelu Lukaku Inter vum Eelefmeterpunkt aus zeréck an de Match bruecht.

An der 97. Minutt (net Verlängerung, mä Nospillzäit) war et de Christian Eriksen, dee mat engem herrleche Fräistouss fir de KO vum AC Mailand gesuergt huet.