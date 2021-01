Zanter en Dënschdeg ass am Detail gewosst, datt de spueneschen Traditiounsveräin virun engem massive Scholdebierg vun iwwer 1,1 Milliarden Euro steet.

An dee Scholdebierg gëtt de Veräin wuel net lass. En Deel dovun, nämlech ronn 200 Milliounen Euro, ginn zeréck op Transferte vu Spiller. Deemno schëllegt de Veräin, an deem jo och de Miralem Pjanic zanter leschtem Summer spillt, zum Beispill nach dem FC Liverpool, dem FC Bayern an Ajax Amsterdam Sue fir Transferte vu Philippe Coutinho, Arturo Vidal a Frenkie de Jong.

Bis den 30. Juni dëst Joer mussen och 266 Milliounen u Banken zeréckbezuelt ginn.

De Veräin probéiert, bei de Banken den Ament op Zäit ze spillen, fir eng Insolvenz, déi am Raum steet, ze vermeiden.

Wéinst der Corona-Pandemie an ënnert anerem den eidelen Tribünen am Camp Nou kommen awer manner Suen era wéi virdrun a schonns virum Covid-19 huet Barcelona däitlech iwwert den eegene Moyene gelieft, schreiwe spuenesch Medien.

An Tëschenzäit gëtt och net méi ausgeschloss, datt de Lionel Messi kuerzfristeg verkaf muss ginn, well den Argentinier am Summer ouni Kontrakt wier an d'Katalanen deen Ament keng Sue méi géife kréien.

An internationale Medien geet ëmmer nees Rieds vum Interessi vum PSG a vu Manchester City.

Och sportlech gesinn, leeft et den Ament net perfekt, Barcelona ass no 19 Spilldeeg 10 Punkten hannert Atletico Madrid, déi souguer nach ee Match manner hunn.