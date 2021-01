Am europäesche Futtball ass e Mëttwoch den Owend ënnert anerem an England, Italien an a Spuenien de Ball gerullt.

Premier League

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 0:0

Den Thomas Tuchel huet mam FC Chelsea bei senger Première een Erfollegserliefnes verpasst. Nëmme knapp 24 Stonnen nodeems den Däitschen d'Successioun vum Frank Lampard als Trainer beim englesche Spëtzeveräin iwwerholl hat, sinn d'Blues net iwwert een 0:0 géint Wolverhampton Wanderers erauskomm.

An de leschte 6 Matcher ass Chelsea nëmmen eng Victoire gegléckt.

Manchester United - Sheffield United 1:2

0:1 Bryan (23'), 1:1 Maguire (64'), 1:2 Burke (74')

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Coppa Italia

Atalanta Bergamo - Lazio Roum 3:2

1:0 Djimsiti (7'), 1:1 Muriqi (17'), 1:2 Acerbi (34'), 2:2 Malinovsky (37'), 3:2 Miranchuk (54')

Out fir Lazio Roum an de 1/4-Finalle vun der Coppa Italia. Auswäerts huet ee sech misse mat 2:3 géint Atalanta Bergamo geschloe ginn.

Juventus Turin - SPAL 4:0

1:0 Morata (16'), 2:0 Frabotta (33'), 3:0 Kulusevski (78'), 4:0 Chiesa (90'+4)

Copa del Rey

FC Sevilla - Valencia 3:0

1:0 de Jong (20'), 2:0 de Jong (33'), 3:0 Rakitic (38')

Den FC Sevilla ass an der spuenescher Coupe eng Ronn weider. An den Aachtelsfinallen huet ee sech mat 3:0 géint Valencia behaapt. D'Decisioun war schonn an der éischter Hallschent gefall, dat duerch zwee Goler vum de Jong an engem vum Rakitic.

Rayo (2. Divisioun) - Barcelona 1:2

1:0 Fran Garcia (63'), 1:1 Messi (69'), 1:2 de Jong (80')

Barcelona ass nëmme sou just enger Blamage entgaangen a packt et no engem knappe 2:1 beim Zweetliist Rayo an d'1/4-Finall.