Eng 90 Séimeile virum Zil vun der Vendée Globe zu Les Sables-d'Olonne a Frankräich ass de Solo-Seegler Boris Herrmann mat engem Fëscherboot kollidéiert.

Dat huet säin Team e Mëttwoch den Owend confirméiert. Den 39 Joe ale Däitschegouf beim Tëschefall net blesséiert, seng Yacht "Seaexplorer - Yacht Club de Monaco" gouf awer beschiedegt. Aktuell seegelt den Herrmann mat manner Vitess weider.

Zwee an en hallwe Mount war de Seegler ënnerwee a stoung knapp virun der Arrivée. Hie louch op Plaz 3 wéi et zum Accident koum. Well him nach sollte 6 Stonne gutt geschriwwe ginn, gouf den Herrmann schonn als Vainqueur gehandelt.

Als éischte Seegler koum de Fransous Charlie Dalin duerch d'Zil. De 36 Joer ale Profiseegler a Yacht-Konstrukteur koum bei senger Solo-Seegelung ronderëm d'Welt vun iwwer 28.267 Séimeilen no 80 Deeg, 6 Stonnen, 15 Minutten a 47 Sekonnen un. Well dem Herrmann an dem Fransous Yannick Bestaven (Plaz 5) awer nach Zäit guttgeschriwwe gëtt, dierft hie sech net wierklech als Gewënner fillen