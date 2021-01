An enger intensiver Partie huet sech Liverpool en Donneschdeg den Owend bei Tottenham Hotspur mat engem 3:1 d'Victoire geséchert.

Den Titelverdeedeger an der Premier League huet sech en Donneschdeg den Owend no 5 Matcher ouni Victoire nees dräi Punkte geséchert. D'Reds waren no e puer Problemer an der Ufanksphas déi besser Ekipp, haten e klore Plus u Chancen an haten d'Gléck, d'Goler zum richtegen Zäitpunkt geschoss ze hunn.

Sekonne virun der Paus hat de Firmino Liverpool mat 1:0 a Féierung bruecht. An der 47. Minutt war et dunn den Alexander-Arnold mam 2:0. Nëmmen zwou Minutten drop hat den Höjbjerg op 1:2 fir Tottenham verkierzt an et nach emol spannend gemaach. An der 65. Minutt hat de Mané du mam 3:1 fir d'Virentscheedung gesuergt. Um Enn konnt d'Lokalekipp näischt méi um Resultat änneren, sou datt et bei enger 3:1-Victoire fir Liverpool bliwwen ass.

Batter fir d'Ekipp vum Mourinho. De Kane huet an der Paus misse wéinst enger Blessur ausgewiesselt ginn.

An der Tabell steet Liverpool no 20 Matcher op der 4. Plaz mat 37 Punkten. Leader ass Manchester City mat engem Match manner an 41 Punkten.