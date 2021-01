Suivéiert d'Coursse vun der Dammen-Elite an der Hären-Elite live um 1. RTL. Mir iwwerdroen de Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg och op RTL.lu an op der App.

Am Cyclissem ass de Weekend d'Cyclocross-Weltmeeschterschaft zu Ostende an der Belsch.

E Samschdeg kënnt Dir vu 15.10 Auer u live op der Tëlee an op RTL.lu un d'Dammecourse mat Commentaire vum Tom Flammang an dem Marie Schreiber als Co-Commentateur kucken. E Sonndeg kënnt Dir vu 15.10 Auer u live op der Tëlee an op RTL.lu d'Härecourse mat Commentaire vum Tom Flammang an dem Bronzemedail-Gewënner vu München 1985 Claude Michely als Co-Commentateur kucken.

RTL-Artikel: Christine Majerus am RTL-Interview: "Et ass een extrem schwierege Circuit"

RTL-Artikel: Stëmmt mat of: Wie séchert sech de Weltmeeschtertitel bei der Cyclocross-WM?

Commentaire: Tom Flammang a Marie Schreiber a Claude Michely

Sender: 1. RTL

Ufank vun der Emissioun : 15h10

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: /