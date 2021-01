Iwwerdeems ka sech a Spuenien de FC Sevilla mat 2:0 géint Eibar duerchsetzen. Och an der Bundesliga gouf gespillt, ënnert anerem klappt Bayern Hoffenheim.

Schalke spillt 1:1-Gläich géint Bremen a Frankfurt gewënnt géint Hertha. Den Iwwerbléck vun der däitscher Bundesliga fannt dir hei.

Premier League

FC Everton - Newcastle United 0:2

0:1 Wilson (73'), 0:2 Wilson (90+3')

Newcastle stoung virum Match géint Everton op der 16. Plaz an der Tabell, huet awer gespillt wéi wann si am ieweschten Drëttel géife stoen. Vun Ufank un waren si besser am Match an haten déi besser Chancen, Wilson a Shelveys kruten de Ball awer net am Gol ënner. An der 73. Minutt war et dunn de Wilson deen de Ball no engem Corner an de Gol gekäppt huet. An der Nospillzäit huet de Wilson mat sengem zweete Gol den Deckel zou gemaach. Alles an allem eng verdéngte Victoire fir d'Gäscht vu Newcastle.

Manchester City - Sheffield United 1:0

1:0 Gabriel Jesus (9')

Nodeems de Tabelle Leschten an der Premier League Sheffiel United ënnert der Woch nach iwwerraschent géint Manchester United gewanne konnt, ass et um Samschdeg den Owend manner gutt gelaf fir Sheffield. Trotz enger couragéierter an defensiv stabiller Leeschtung, ass 1 Onuechtsamkeet an der Ufanksphase vum Match duergaangen, fir dass d'Ekipp vum Pep Guardiola déi 3 Punkten zu Manchester kann halen a domat Leader an der Tabell bleift.

FC Arsenal - Manchester United (18h30)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

FC Bologna - AC Mailand 1:2

0:1 Rebic (26'), 0:2 Kessié (55'), 1:2 Poli (81')

De Leader an der Serie A war och am Match géint Bologna déi iwwerleeën Ekipp an huet der Lokalekipp iwwert déi 90 Minutten de Zant gezunn. Nodeems den Ibrahimovic an der 26. Minutt nach een Eelefmeter laanscht geschoss huet, war et den Ante Rebic deen an der 26. Milan a Féierung geschoss huet. Bologna ass wuel lues a lues besser an de Match komm, e Gol sollt hinnen awer net geléngen. Nodeems de Kessié an der 55. Minutt duerch een Eelefmeter den 2:0 fir Mailand geschoss huet, war de Match fréizäiteg entscheet, och wann Bologna an der 81. Minutt duerch de Poli nach de Uschlossgol gelongen ass.

Sampdoria Genua - Juventus Turin (18h00)

Inter Mailand - Benevento Calcio (20h45)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

HSC Montpellier - RC Lens (17h00)

Olympique Marseille - FC Rennes (21h00)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

SD Eibar - FC Sevilla 0:2

0:1 Ocampos (28'), 0:2 Jordan (55')

Real Madrid - UD Levante 1:2

1:0 Asensio (13'), 1:1 Morales (32'), 1:2 Roger (78') Ganzer 9 Minutten huet et gedauert éier den Onparteieschem de Militao déi Rout Kaart huet misse weisen. Nëmme 4 Minutte méi spéit ass Real duerch den Asensio wuel a Féierung gaangen, mee Levante huet de Kapp net an de Sand gestach. Nach virun der Paus ass den 1:1-Ausgläich duerch de Morales gefall. An der 64. Minutt huet de Roger fir Levante een Eelefmeter verschoss, éier de Roger säi verschossenen Eelefmeter mat 2:1 erëm gutt gemaach huet. Defensiv stabil Gäscht gewannen domat zu Madrid.

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga