Fir de Kont vum 16. Spilldag am portugisesche Championnat huet Nacional Funchal mat 2:1 géint den FC Famalicao gewonnen.

De Vincent Thill war e Samschdeg am Nomëtteg am portugisesche Championnat mat Nacional Funchal am Asaz. No 90 Minutte gouf et eng 2:1-Victoire géint den FC Famalicao. De Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller stoung an der Startformatioun an huet den 1:1 vum Rochez an der 53. Minutt preparéiert. An der 85. Minutt gouf hien ausgewiesselt. An der Tabell steet National Funchal am Mëttelfeld an huet 17 Punkten um Konto.

Aus der 3. Liga war et e Samschdeg den Owend d'Nouvelle, datt de Jeff Saibene net méi Trainer beim 1. FC Kaiserslautern ass. No der 0:1 Néierlag géint den SV Wehen Wiesbaden hunn déi Responsabel de Lëtzebuerger erausgehäit.