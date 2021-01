Iwwerdeems huet Leicester sech missen doheem géint Leeds geschloe ginn an an Italien ka sech Lazio Roum 3 Punkte géint Atalanta Bergamo sécheren.

Bundesliga

1. FC Köln - Arminia Bielefeld 3:1

1:0 Wolf (9'), 2:0 Wolf (28'), 3:0 (Rexhbecaj (63'), 3:1 Cordova (73')

Glécklech Gesiichter zu Köln. Net nëmmen dass de Max Meyer seng éischt Minutte fir säin neie Veräin ze spille krut, mee virun alle och well een duerch eng iwwerzeegend Leeschtung 3 ganz wichteg Punkten am Kampf géint den Oostieg feiere konnt. Bielefeld huet kee schlechte Match gespillt, mee Köln war virum Gol einfach méi effizient an huet an deene richtege Momenter d'Goler geschoss. Mann vum Dag war de Marius Wolf, deen déi éischt 2 Goler fir d'Geessebocke geschoss hunn. De Cordova huet an der 73. Minutt wuel nach den Uschlossgol gelongen, et sollt awer beim 1:3 aus der Siicht vun de Gäscht bleiwen. Domat iwwerhëlt Köln Bielefeld an der Tabell a steet elo op der 14. Plaz.

VFL Wolfsburg - SC Freiburg (18h00)

Premier League

FC Chelsea - FC Burnley 2:0

1:0 Azpilicueta (41'), 2:0 Alonso (84')

Am zweete Match ënnert dem Thomas Tuchel kennen d'Blues sech eng éischte Kéier iwwer 3 Punkte freeën. Vun Ufank un war Chelsea déi dominéiert Ekipp, dëst beleet och Statistik vun 19 Schëss, Burnley déi offensiv näischt op Been kruten, hate guer kee Schoss a Richtung Gol. Sou war et de Kapitän Azpilicueta deen d'Lokalekipp an der 40. Minutt no Viraarbecht vum Hudson-Odoi a Féierung geschoss huet. Kuerz viru Schluss huet den Alonso fir d'Schlussresultat gesuergt.

Leicester City - Leeds United 1:3

1:0 Barnes (13'), 1:1 Dallas (15'), 1:2 Bamford (71'), 1:3 Harrison (84')

D'Foxes konnten d'Féierung aus der 13. Minutt duerch de Barnes net iwwert Zäit bréngen, sou dass sie sech dach iwwerraschend däitlech mussen doheem mat 1:3 géint den Opsteiger Leeds United geschloe musse ginn. Dallas, Bamford a Harrison hunn d'Goler fir d'Gäscht geschoss.

West Ham United - FC Liverpool (17h30)

Serie A

Atalanta Bergamo - Lazio Roum 1:3

0:1 Marusic (3'), 0:2 Correa (51'), 1:2 Pasalic (79'), 1:3 Muriqi (83')

SSC Neapel - FC Parma (18h00)

Ligue 1

Stade Brest - FC Metz 2:4

1:0 Honorat (33'), 1:1 Boulaya (37'), 2:1 Cardona (48'), 2:2 Sarr (74'), 2:3 Yade (82'), 2:4 Vagner (88')

Metz ass a bleift weiderhin a ganz gudder Form a kann sech och géint Stade Brest 3 Punkte sécheren. No engem 1:2 Réckstand kenne Sarr a Co. de Match nach dréinen. Den Detail vum Match kennt Dir bei eise Kolleege vu RTL 5 Minutes noliesen.

FC Lorient - Paris St. Germain 3:2

1:0 Abergel (37'), 1:1 Neymar (45'), 1:2 Neymar (57'), 2:2 Wissa (80'), 3:2 Moffi (90+2')

An der 36. Minutt huet de kloren Aussesäiter iwwerraschend den éischte Gol am Match geschoss. De Abergel huet de Gol fir Lorient markéiert. Laang sollt d'Lokalekipp awer net am Genoss vun der Féierung bleiwen. Quasi mam Pausentéi krut PSG een Eelefmeter zougesprach, deen sech den Neymar net entgoe gelooss huet, sou dass et mat engem 1:1-Gläich an d'Paus gaangen ass. Nom Téi krut PSG erëm een Eelefmeter, alt nees war et de Verdeedeger Mendes deen ze ongestierm am Strofraum verdeedegt huet. Trotz der Féierung vu PSG huet Lorient dunn de Match awer nach gedréint. Nodeems de Wissa den Ausgläich markéiere konnt huet de Moffi an der Nospillzäit den 3:2 fir Lorient geschoss.

OSC Lille - FCO Dijon (17h00)

La Liga

FC Cadiz - Atl. Madrid (16h15)

