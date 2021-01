Géint de Norweger war an deenen zwee Duerchgäng kee Kraut gewuess an sou wennt de Slalom Spezialist virum Ramon Zenhäusern an dem Sandro Simonet.

Den Norweger Henrik Kristoffersen gewënnt 0,28 Sekonne virun deenen zwee Schwäizer Ramon Zenhäusern an dem Sandro Simonet (+0,66) de Slalom zu Chamonix a Frankräich. De Gewënner vun e Samschdeg Clement Noel ass no engem Fuerfeeler mat 2,77 Sekonne Réckstand net an den 2. Duerchgang komm. Am Weltcup bleift den Alexis Pinturault mat groussem Virsprong a Féierung, 258 Punkten hannendrun kennt de Marco Schwarz. Iwwerdeems ass bei den Dammen de Super-G wéinst schlechte Wiederkonditiounen an immens vill Niwwel op e Méindeg verluecht ginn.