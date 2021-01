Bei ville Wand hunn d'Sprenger misse gedëlleg sinn, mee de Norweger kann sech op en Neits eng Victoire an säi Palmarès opschreiwe loossen.

Ganzer 2 Stonnen huet deen 1. Duerchgang zu Willingen an Däitschland bei immens schwéiere Wiederkonditioune gedauert, sou dass d'Jury relativ fréi entscheet huet um Sonndeg nëmmen 1 Duerchgang duerchzeféieren. An och dat war nawell net einfach. Schlussendlech ass et den Organisateuren awer nach gelongen alleguerten d'Sprenger sécher erof ze bréngen. Gewonnen huet d'Wandlotterie de Halvor Egner Granerud. De Norweger konnt sech och schonn's um Samschdeg als Gewënner feiere loossen.

Hannert dem Granerud klasséiert sech de Piotr Zyla als zweeten an de Markus Eisenbichler als drëtten. Alle béid haten awer iwwer 19 Punkte Réckstand op de Norwegeschen Dominator Granerud.