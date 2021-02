No iwwert engem Joer Paus wëll den Tennis-Superstar am Mäerz beim ATP-Tournoi zu Doha säi Comeback ginn.

Dat huet den 39 Joer ale Schwäizer der Radioschaîne SRF gesot. Säi bis ewell leschte Match op der Tour war d'Néierlag an den Halleffinalle bei den Australian Open am Januar 2020 géint den Novak Djokovic. Duerno hat hien zwou Operatiounen un de Knéien.

"Ech spille fir mäi Liewe gären Tennis. Ech hunn an de leschte Méint vill ginn an der Rea, am Konditiounsberäich. Ech hu missen ënnen duerch, hunn et awer ëmmer mat Freed gemaach", sou de Grand-Slam-Rekordchampion.

U sech wollt de Federer scho bei den Australian Open (vum 8. Februar un) nees ufänken, de Rendez-vous koum trotz enger Verleeung vun dräi Wochen no hannen nach ze fréi. Den Tournoi zu Doha ass vum 8. bis den 13. Mäerz an ass fir de Schwäizer "e gudden Test".

Trotz senger laanger Verletzungspaus a sengem fir Leeschtungssportler héijen Alter huet de Federer sech nach emol héich Ziler gesat. "Ech wëll nach emol grouss Victoirë feieren. An dofir sinn ech bereet, de laangen, haarde Wee ze goen", sou de Schwäizer. Dobäi riicht hien alles op Wimbledon, d'Olympesch Spiller zu Tokio an d'US Open aus.

Am Ufank wëllt de Federer awer emol gesinn, wéi säi Kierper op de Retour an de Kompetitiounsmodus reagéiert. Hie wäert net "krankhaft versichen, op der Tour ze bleiwen", sou nach de Federer.