D'Majoriéit vun de Clibb ass dofir, ze probéieren, awer ze spillen.

Déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun huet matgedeelt, datt, esou wéi et am Moment ausgesäit, de Championnat an der Éierepromotioun an an den ënneschten Divisioune fréistens Mëtt Mäerz nees kéint weidergoen. D'FLF huet an de leschten Deeg all d‘Veräiner iwwer Telefon kontaktéiert, an do ass erauskomm, datt eng grouss Majoritéit vun de Clibb dofir ass, ze probéieren, ënnert egal wéi enger Form och ëmmer, de Championnat fäerdeg ze spillen. Déi aktuell Covid-Mesuren, déi emol bis den 21. Februar gëllen, erlaben et just, datt an der héchster Divisioun gespillt däerf ginn. Elo de Weekend geet et jo an der BGL-Ligue, an der ieweschter Divisioun bei den Dammen, an uewen am Futsal nees weider, dat Ganzt allerdéngs ouni Spectateuren.

D'Schreiwes vun der FLF un d'Veräiner

AUX CLUBS DE LA PROMOTION D'HONNEUR ET DES DIVISIONS 1, 2 & 3

Madame la Présidente,

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

Comme vous le savez certainement, les mesures sanitaires actuellement en vigueur au Luxembourg ont été prolongées jusqu'au 21 février 2021.

Il en résulte que la plupart des divisions et catégories (sauf la Ligue 1 des femmes, la BGL Ligue et la division 1 du Futsal) ne pourront reprendre la compétition dans le meilleur des cas vers la mi-mars 2021, permettant ainsi aux clubs d'organiser une préparation de repris convenable – entraînements et matchs amicaux.

Au cours de la semaine passée, les membres du Conseil d'Administration ont contacté tous les clubs (PH, D1, D2 et D3) par téléphone afin de discuter avec eux sur la suite de la saison en cours.

Lors de ces entretiens, la grande majorité des clubs ont plaidé d'essayer de continuer la saison (au moins dans un premier temps), ceci sous une forme ou sous une autre (nombre de matchs réduit, ...).

Nous vous recontacterons de toute façon dès que nous aurons des informations nouvelles du Gouvernement (vers la mi-février – suite à la nouvelle décision du Gouvernement).

Meilleures salutations et bonne soirée,