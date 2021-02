L’utilisation du code QR (en annexe) facilitera ce téléchargement.

Cette plateforme digitale commune s’inscrit dans le concept global de LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport auquel collaborent les cinq partenaires ministère des Sports, École nationale de l’éducation physique et des sports (ENEPS), Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL), Sportlycée et Luxembourg Institute for high performance in sports (LIHPS) et qui vise à tenir compte des différentes phases de développement des sportifs et des personnes actives, y compris des exigences spécifiques en termes d’âge et d’objectifs individuels. La vision est de développer une société qui mène des activités physiques sous toutes ses facettes.

L’application mobile constitue un outil moderne et dynamique qui permettra au monde du sport et de l’activité physique luxembourgeois d’agir en réseau, d’élargir et d’échanger leurs connaissances. De ce fait, son lancement ne marque qu’un début et il va sans dire que l’objectif ambitieux de devenir une référence nationale en termes de médiathèque didactique de l’activité physique et des sports ne pourra être atteint dès sa création. C’est ainsi qu’elle se trouve en évolution constante, aussi bien en termes de contenu, qu’en termes de structure et sera constamment complétée au fil de son évolution.

Le matériel didactique est mis à la disposition de toutes les parties intéressées, à savoir les entraîneurs, préparateurs en motricité, moniteurs sportifs, éducateurs, enseignants dans leurs interventions au sein de fédérations sportives, de clubs sportifs, de structures éducatives ou d’accueil pour enfants, écoles ou encore d’offres sportives sur le plan communal.

Une vidéo (en langues luxembourgeoise et anglaise) montrant toutes les facettes de l’activité physique et du sport, y inclus, les valeurs du sport, accompagne le lancement du concept «LTAD – Lëtzebuerg lieft Sport»:

Version luxembourgeoise

Version anglaise